В ОП допустили блокировку WhatsApp в России

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может быть полностью заблокирован на территории России в силу требований законодательства, сообщил РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян. "Если руководство Meta заинтересовано в присутствии на русском рынке, пусть начнут выполнять нормы российского законодательства. И тогда вопросов не будет. Пока мы этого, к огромному сожалению, не наблюдаем, а значит все идет к тому, что этот мессенджер будет заблокирован в силу требований российского законодательства", - сказал Гаспарян. Он отметил, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta, передавал все данные западным спецслужбам, о чем, по его словам, глава этой корпорации Марк Цукерберг говорил на слушаниях в конгрессе, подразумевая, что вся информация из этой социальной сети утекала и использовалась против граждан страны. "Экстремистская компания Meta, которая весной 2022 года размещала в своих социальных сетях Instagram и Facebook, запрещенных на территории Российской Федерации, прямую рекламу по призывам к убийству русских людей. И по большому счету WhatsApp тогда уже получал все шансы на блокировку, которые множились после слов Цукерберга", - добавил член ОП РФ. Он отметил, что Роскомнадзор многократно призывал руководство этого мессенджера к "построению нормального диалога" с одним требованием: соблюдать российское законодательство. Гаспарян заявил, что, если компания не хочет выполнять эти нормы, то она не должна быть представлена на рынке. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.

