ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан - 24.12.2025
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз находится в состоянии распада и похож на тяжелоатлета, который не может поднять штангу и в результате роняет ее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Евросоюз в настоящее время находится в состоянии распада. Происходит процесс дезинтеграции, который совпадает с усилением усилий брюссельской бюрократии по построению империи. ЕС распадается так: в Брюсселе принимаются решения, но не реализуются. Сначала одна страна не выполняет их, затем две, затем три. Несмотря на намерение усилить центральную власть, лица, принимающие решения, постоянно вынуждены отступать. Это как тяжелоатлет, поднимающий штангу, но не способный распрямиться и в конце концов роняющий ее", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. Кроме того, ранее глава правительства Венгрии также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
16:55 24.12.2025
 
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз находится в состоянии распада и похож на тяжелоатлета, который не может поднять штангу и в результате роняет ее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Евросоюз в настоящее время находится в состоянии распада. Происходит процесс дезинтеграции, который совпадает с усилением усилий брюссельской бюрократии по построению империи. ЕС распадается так: в Брюсселе принимаются решения, но не реализуются. Сначала одна страна не выполняет их, затем две, затем три. Несмотря на намерение усилить центральную власть, лица, принимающие решения, постоянно вынуждены отступать. Это как тяжелоатлет, поднимающий штангу, но не способный распрямиться и в конце концов роняющий ее", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Кроме того, ранее глава правительства Венгрии также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Орбан сделал громкое заявление об Украине
21 декабря, 23:12
 
Заголовок открываемого материала