Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/overchuk--865868157.html
Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией
Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией - 24.12.2025, ПРАЙМ
Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией
Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:57+0300
2025-12-24T10:57+0300
экономика
россия
индия
рф
сша
алексей оверчук
владимир путин
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Да, и дальше готова работать, и переговоры идут", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". Он напомнил, что накануне визита 4-5 декабря президента РФ Владимира Путина в Индию состоялся первый раунд торговых переговоров между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. "Кстати говоря, (раунд - ред.) прошел довольно неплохо. Поэтому эти переговоры тоже у нас сейчас идут... Все понимают, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно зафиксировать условия торговли, чтобы гарантировать доходы для своих товаропроизводителей", - добавил Оверчук. Вице-премьер напомнил, что Индия - это очень близкая и дружественная России страна. "Поэтому действительно с нами хотят работать, с нами хотят торговать. И мы это видим, это подтверждается конкретными договоренностями", - отметил он. В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России. Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
https://1prime.ru/20251222/indiya-865799867.html
индия
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_4cf8c9818d26e2c0e50ec7c96d370117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, рф, сша, алексей оверчук, владимир путин, дональд трамп, ес
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, США, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
10:57 24.12.2025
 
Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией

Оверчук: Индия готова работать с Россией, несмотря на давление Запада

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Да, и дальше готова работать, и переговоры идут", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
Он напомнил, что накануне визита 4-5 декабря президента РФ Владимира Путина в Индию состоялся первый раунд торговых переговоров между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли.
"Кстати говоря, (раунд - ред.) прошел довольно неплохо. Поэтому эти переговоры тоже у нас сейчас идут... Все понимают, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно зафиксировать условия торговли, чтобы гарантировать доходы для своих товаропроизводителей", - добавил Оверчук.
Вице-премьер напомнил, что Индия - это очень близкая и дружественная России страна.
"Поэтому действительно с нами хотят работать, с нами хотят торговать. И мы это видим, это подтверждается конкретными договоренностями", - отметил он.
В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Титов назвал отрасль, которая выиграет после взаимной отмены виз с Индией
22 декабря, 13:03
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯРФСШААлексей ОверчукВладимир ПутинДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала