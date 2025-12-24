https://1prime.ru/20251224/overchuk--865868157.html

Оверчук заявил о готовности Индии работать с Россией

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Да, и дальше готова работать, и переговоры идут", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". Он напомнил, что накануне визита 4-5 декабря президента РФ Владимира Путина в Индию состоялся первый раунд торговых переговоров между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. "Кстати говоря, (раунд - ред.) прошел довольно неплохо. Поэтому эти переговоры тоже у нас сейчас идут... Все понимают, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно зафиксировать условия торговли, чтобы гарантировать доходы для своих товаропроизводителей", - добавил Оверчук. Вице-премьер напомнил, что Индия - это очень близкая и дружественная России страна. "Поэтому действительно с нами хотят работать, с нами хотят торговать. И мы это видим, это подтверждается конкретными договоренностями", - отметил он. В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России. Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.

