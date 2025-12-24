Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/overchuk-865867756.html
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук - 24.12.2025, ПРАЙМ
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук
Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:49+0300
2025-12-24T10:49+0300
экономика
россия
рф
евразия
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865867590_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_ab05adb15db0c8026a018f747212da00.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Все (на Глобальном Юге и на Востоке - ред.) подспудно понимают эту ситуацию, анализируют то, что происходит в мире, и понимают, что экономический вес западных стран снижается. Понимают, что возникает новая экономика, новые отношения, новые связи. Они понимают роль Евразии в этой экономике и роль России в этой экономике", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251222/energetika-865792191.html
рф
евразия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865867590_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_f1cd392520e735f377a360fadde5923c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, евразия, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЕВРАЗИЯ, Алексей Оверчук
10:49 24.12.2025
 
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук

Оверчук: экономический вес Запада снижается

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Алексей Оверчук. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Все (на Глобальном Юге и на Востоке - ред.) подспудно понимают эту ситуацию, анализируют то, что происходит в мире, и понимают, что экономический вес западных стран снижается. Понимают, что возникает новая экономика, новые отношения, новые связи. Они понимают роль Евразии в этой экономике и роль России в этой экономике", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики
22 декабря, 09:44
 
ЭкономикаРОССИЯРФЕВРАЗИЯАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала