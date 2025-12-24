https://1prime.ru/20251224/overchuk-865867756.html

Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук

Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук - 24.12.2025, ПРАЙМ

Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук

Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T10:49+0300

2025-12-24T10:49+0300

2025-12-24T10:49+0300

экономика

россия

рф

евразия

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865867590_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_ab05adb15db0c8026a018f747212da00.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Все (на Глобальном Юге и на Востоке - ред.) подспудно понимают эту ситуацию, анализируют то, что происходит в мире, и понимают, что экономический вес западных стран снижается. Понимают, что возникает новая экономика, новые отношения, новые связи. Они понимают роль Евразии в этой экономике и роль России в этой экономике", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20251222/energetika-865792191.html

рф

евразия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, евразия, алексей оверчук