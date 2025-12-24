https://1prime.ru/20251224/overchuk-865867756.html
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Все (на Глобальном Юге и на Востоке - ред.) подспудно понимают эту ситуацию, анализируют то, что происходит в мире, и понимают, что экономический вес западных стран снижается. Понимают, что возникает новая экономика, новые отношения, новые связи. Они понимают роль Евразии в этой экономике и роль России в этой экономике", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
