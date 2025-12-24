https://1prime.ru/20251224/peskov--865878368.html
Песков объяснил закрытый формат встречи Путина с бизнесом
Песков объяснил закрытый формат встречи Путина с бизнесом
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил закрытый формат беседы российского лидера Владимира Путина с представителями бизнеса откровенным характером встречи. Песков сообщил, что встреча Путина с представителями бизнеса планируется в закрытом формате. "Разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы... наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах выбора закрытого формата встречи.Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что представители бизнеса рассчитывают на встречу с президентом в среду, 24 декабря, добавив, что ее проведение запланировано на вечернее время.
