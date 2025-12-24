https://1prime.ru/20251224/peskov-865878244.html
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с бизнесом
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, в каком формате пройдет встреча.
