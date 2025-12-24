Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с бизнесом - 24.12.2025
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, в каком формате пройдет встреча.
россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
15:54 24.12.2025
 
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с бизнесом

Песков: встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, в каком формате пройдет встреча.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин обсудил с Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей
