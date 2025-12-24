https://1prime.ru/20251224/peterburgskaya-birzha-865869399.html

Петербургская биржа ошибочно объявила о приостановке торгов

2025-12-24T11:52+0300

2025-12-24T11:52+0300

2025-12-24T11:52+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа в среду ошибочно объявила о приостановке торгов, следует из сообщения торговой площадки. Ранее в среду Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов во всех товарных секциях и в сегменте срочного рынка без объяснения причин. "Торги начались штатно, но ввиду ограничения доступа к мониторингу данного процесса ошибочно было дано сообщение о приостановке", - говорится в сообщении в Telegram-канале торговой площадки. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

