https://1prime.ru/20251224/peterburgskaya-birzha-865869399.html
Петербургская биржа ошибочно объявила о приостановке торгов
Петербургская биржа ошибочно объявила о приостановке торгов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа ошибочно объявила о приостановке торгов
Петербургская биржа в среду ошибочно объявила о приостановке торгов, следует из сообщения торговой площадки. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:52+0300
2025-12-24T11:52+0300
2025-12-24T11:52+0300
экономика
рынок
торги
санкт-петербургская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа в среду ошибочно объявила о приостановке торгов, следует из сообщения торговой площадки. Ранее в среду Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов во всех товарных секциях и в сегменте срочного рынка без объяснения причин. "Торги начались штатно, но ввиду ограничения доступа к мониторингу данного процесса ошибочно было дано сообщение о приостановке", - говорится в сообщении в Telegram-канале торговой площадки. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20251216/benzin-865611674.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a5737cd2ade0f8a32c7c8bd9814f0ef1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, санкт-петербургская биржа
Экономика, Рынок, Торги, Санкт-Петербургская биржа
Петербургская биржа ошибочно объявила о приостановке торгов
Петербургская биржа ошибочно сообщила о приостановке торгов в среду
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Петербургская биржа в среду ошибочно объявила о приостановке торгов, следует
из сообщения торговой площадки.
Ранее в среду Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов во всех товарных секциях и в сегменте срочного рынка без объяснения причин.
"Торги начались штатно, но ввиду ограничения доступа к мониторингу данного процесса ошибочно было дано сообщение о приостановке", - говорится в сообщении в Telegram-канале торговой площадки.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась