Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/polsha-865857140.html
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций - 24.12.2025, ПРАЙМ
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций
Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T02:19+0300
2025-12-24T02:50+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
польша
франция
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865857140.jpg?1766533820
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в январе-сентябре польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро против 6,5 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, экспорт в нашу страну сократился на 71,2% с началом введения антироссийских санкций. Ежемесячные доходы от торговли с Россией также упали: если четыре года назад экспорт в среднем приносил польским компаниям 652,9 миллиона евро в месяц, то в текущем году объем денежных поступлений уже более чем втрое ниже - 188,2 миллиона. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
польша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, запад, польша, франция, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, ЕС, Евростат
02:19 24.12.2025 (обновлено: 02:50 24.12.2025)
 
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций

РИА Новости: Польша с начала санкций ЕС потеряла более 70% экспорта в Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в январе-сентябре польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро против 6,5 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, экспорт в нашу страну сократился на 71,2% с началом введения антироссийских санкций.
Ежемесячные доходы от торговли с Россией также упали: если четыре года назад экспорт в среднем приносил польским компаниям 652,9 миллиона евро в месяц, то в текущем году объем денежных поступлений уже более чем втрое ниже - 188,2 миллиона.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЗАПАДПОЛЬШАФРАНЦИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала