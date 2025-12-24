https://1prime.ru/20251224/polsha-865857140.html

Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в январе-сентябре польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро против 6,5 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, экспорт в нашу страну сократился на 71,2% с началом введения антироссийских санкций. Ежемесячные доходы от торговли с Россией также упали: если четыре года назад экспорт в среднем приносил польским компаниям 652,9 миллиона евро в месяц, то в текущем году объем денежных поступлений уже более чем втрое ниже - 188,2 миллиона. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

