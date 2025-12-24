https://1prime.ru/20251224/posol-865869078.html

ВЕНА, 24 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Австрия рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ, прежде всего из Норвегии и США, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Выпавшие объемы - более 80% - приходится приобретать по гораздо более высокой и малопредсказуемой цене. Кроме того, сделав ставку на мнимую самостоятельность, Вена рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ - главным образом норвежцев и американцев. Однако политруководство демонстративно избегает саморефлексии касательно причин кризиса, ведь тогда пришлось бы расписаться в собственной близорукости", - сказал посол. Он также добавил, что хаотичные меры по стабилизации цен носят декларативный характер и ощутимых результатов не приносят. "Факт остается фактом: с каждой новой платежкой счетом за газ или электричество рядовые австрийцы на себе чувствуют, во что обошелся хваленный "энергетический суверенитет". Сопутствующий удар наносится и по промышленности, главным образом энергоемким предприятиям. Высокие затраты на энергоресурсы – одна из ключевых причин, по которой все больше местных компаний переносят производственные цепочки за рубеж. За три года таким путем проследовали более 40% предприятий", - заключил российский дипломат. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

