Постпред США в НАТО оценил переговоры по Украине
Постпред США в НАТО оценил переговоры по Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Постпред США в НАТО оценил переговоры по Украине
Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, считает постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T01:15+0300
2025-12-24T01:15+0300
2025-12-24T01:15+0300
ВАШИНГТОН, 24 дек – ПРАЙМ. Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, считает постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.
"Мяч в настоящее время находится на российском поле", - сообщил он в эфире телеканала Fox News, оценивая переговорный процесс по Украине.
Уитакер добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков продолжают прилагать огромные усилия для завершения конфликта.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Постпред США в НАТО оценил переговоры по Украине
Постпред США в НАТО Уитакер: мяч в переговорах по Украине находится на стороне России
