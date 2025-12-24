https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo--865865411.html
Правительство выделило дополнительное финансирование четырем регионам
Правительство выделило дополнительное финансирование четырем регионам - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило дополнительное финансирование четырем регионам
Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере 5,5 миллиарда рублей на поддержку четырех регионов - Кемеровской и Саратовской областей,... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:11+0300
2025-12-24T10:11+0300
2025-12-24T10:11+0300
экономика
россия
карелия
чечня
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере 5,5 миллиарда рублей на поддержку четырех регионов - Кемеровской и Саратовской областей, Карелии и Чечни, средства предназначены для обеспечения первоочередных и социально значимых расходов, сообщила пресс-служба кабмина. "Около 5,5 миллиарда рублей будет направлено на поддержание сбалансированности бюджетов Кемеровской и Саратовской областей, Карелии и Чечни. Подписаны распоряжения о выделении этих средств", - говорится в сообщении. Средства будут выделены из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Они пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, подчеркнули в кабмине. "Речь в том числе идет о расходах на оплату труда работников угольной промышленности и бюджетной сферы, обеспечение мер социальной поддержки граждан, реализацию социально значимых инфраструктурных проектов", - пояснили в кабмине.
https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html
карелия
чечня
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карелия, чечня, рф
Экономика, РОССИЯ, Карелия, ЧЕЧНЯ, РФ
Правительство выделило дополнительное финансирование четырем регионам
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на поддержку четырех регионов