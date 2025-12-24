https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865854751.html
Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития
Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития
Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение субсидий Российскому фонду технологического развития для поддержания сферы промышленности в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T00:15+0300
2025-12-24T00:15+0300
2025-12-24T00:15+0300
экономика
промышленность
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865854751.jpg?1766524513
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение субсидий Российскому фонду технологического развития для поддержания сферы промышленности в стране, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в сложных экономических условиях путём предоставления льготных займов на реализацию проектов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития
Правительство рассмотрит выделение субсидий Фонду технологического развития
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение субсидий Российскому фонду технологического развития для поддержания сферы промышленности в стране, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в сложных экономических условиях путём предоставления льготных займов на реализацию проектов.