https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865854751.html

Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития

Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития - 24.12.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит выделение субсидий фонду технологического развития

Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение субсидий Российскому фонду технологического развития для поддержания сферы промышленности в... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T00:15+0300

2025-12-24T00:15+0300

2025-12-24T00:15+0300

экономика

промышленность

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865854751.jpg?1766524513

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение субсидий Российскому фонду технологического развития для поддержания сферы промышленности в стране, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в сложных экономических условиях путём предоставления льготных займов на реализацию проектов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, минпромторг