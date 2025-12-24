https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865854814.html
Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов
Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов
Правительство России на заседании в среду рассмотрит возмещение части затрат российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T00:15+0300
2025-12-24T00:15+0300
2025-12-24T00:15+0300
экономика
россия
бизнес
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865854814.jpg?1766524516
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит возмещение части затрат российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обновление состава судов рыбопромыслового флота.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Минпромторг
Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов
Правительство рассмотрит возмещение затрат на строительство судов на верфях ДФО
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит возмещение части затрат российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обновление состава судов рыбопромыслового флота.