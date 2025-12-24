https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865854814.html

Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов

Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов - 24.12.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит возмещение части затрат на строительство судов

Правительство России на заседании в среду рассмотрит возмещение части затрат российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T00:15+0300

2025-12-24T00:15+0300

2025-12-24T00:15+0300

экономика

россия

бизнес

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865854814.jpg?1766524516

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит возмещение части затрат российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на обновление состава судов рыбопромыслового флота.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, минпромторг