Правительство обсудит меры противодействия киберпреступлениям
24.12.2025
Правительство обсудит меры противодействия киберпреступлениям
Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект об улучшении мер противодействия киберпреступлениям, сообщил кабмин.
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект об улучшении мер противодействия киберпреступлениям, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ранее, в понедельник, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.
Правительство рассмотрит проект об улучшении мер противодействия киберпреступлениям
