Правительство обсудит меры противодействия киберпреступлениям

Правительство обсудит меры противодействия киберпреступлениям - 24.12.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит меры противодействия киберпреступлениям

24.12.2025

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект об улучшении мер противодействия киберпреступлениям, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ранее, в понедельник, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.

