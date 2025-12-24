https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865855215.html

Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова

Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова - 24.12.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова

Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение средств на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова, сообщил кабмин. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

бизнес

экономика

россия

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865855215.jpg?1766524708

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение средств на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Росавтодору в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавтодор