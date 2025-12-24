https://1prime.ru/20251224/pravitelstvo-865855215.html
Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова
Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова
Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение средств на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова, сообщил кабмин. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T00:18+0300
2025-12-24T00:18+0300
2025-12-24T00:18+0300
бизнес
экономика
россия
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865855215.jpg?1766524708
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение средств на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Росавтодору в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавтодор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Росавтодор
Правительство рассмотрит выделение средств на дорогу в обход Саратова
Кабмин рассмотрит выделение средств на строительство участка дороги в обход Саратова
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение средств на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Росавтодору в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства на строительство участка автомобильной дороги в обход Саратова.