Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине
2025-12-24T01:40+0300
2025-12-24T02:44+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и многих других европейцев. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - написал Пушков в Telegram-канале. Он добавил, что последние опросы в некогда "бешено проевропейской" Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС.
01:40 24.12.2025 (обновлено: 02:44 24.12.2025)
 
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине

Пушков: позиция Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине отражает мнение многих в ЕС

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и многих других европейцев.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
"Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он добавил, что последние опросы в некогда "бешено проевропейской" Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС.
 
