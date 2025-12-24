Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине

https://1prime.ru/20251224/pushki-865856673.html

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и многих других европейцев. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - написал Пушков в Telegram-канале. Он добавил, что последние опросы в некогда "бешено проевропейской" Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС.

