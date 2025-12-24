https://1prime.ru/20251224/putin--865864829.html
Путин провел встречу с Володиным
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Кремля.Спикер нижней палаты парламента проинформировал президента о работе Госдумы в осеннюю сессию и в целом в уходящем 2025 году.Встреча состоялась в Кремле.Госдума во вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.
