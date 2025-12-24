https://1prime.ru/20251224/putin--865864829.html

Путин провел встречу с Володиным

Путин провел встречу с Володиным - 24.12.2025, ПРАЙМ

Путин провел встречу с Володиным

Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Кремля. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T09:59+0300

2025-12-24T09:59+0300

2025-12-24T10:32+0300

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865864662_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_67cddd34e2ab5ba97d22126b04f7cd53.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Кремля.Спикер нижней палаты парламента проинформировал президента о работе Госдумы в осеннюю сессию и в целом в уходящем 2025 году.Встреча состоялась в Кремле.Госдума во вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.

https://1prime.ru/20251223/volodin-865837465.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума