Путин провел встречу с Володиным - 24.12.2025
Путин провел встречу с Володиным
2025-12-24T09:59+0300
2025-12-24T10:32+0300
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Кремля.Спикер нижней палаты парламента проинформировал президента о работе Госдумы в осеннюю сессию и в целом в уходящем 2025 году.Встреча состоялась в Кремле.Госдума во вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума
09:59 24.12.2025 (обновлено: 10:32 24.12.2025)
 
Путин провел встречу с Володиным

Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в пресс-службе Кремля.
Спикер нижней палаты парламента проинформировал президента о работе Госдумы в осеннюю сессию и в целом в уходящем 2025 году.
Встреча состоялась в Кремле.
Госдума во вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин
Вчера, 14:28
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала