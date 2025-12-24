https://1prime.ru/20251224/putin--865872171.html
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым - 24.12.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:50+0300
2025-12-24T12:50+0300
2025-12-24T12:50+0300
политика
россия
общество
азербайджан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических отношений и условились о личных контактах, сообщила пресс-служба Кремля. "Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251222/pashinyan-865812769.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , азербайджан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин и Алиев по телефону обсудили укрепление союзнических отношений