Путин провел телефонный разговор с Алиевым

2025-12-24T12:50+0300

2025-12-24T12:50+0300

2025-12-24T12:50+0300

политика

россия

общество

азербайджан

владимир путин

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических отношений и условились о личных контактах, сообщила пресс-служба Кремля. "Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.

