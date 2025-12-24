Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму

https://1prime.ru/20251224/putin--865873312.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль присоединяется к поздравлениям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Могу сказать, что президент Путин отправил ей (Захаровой - ред.) поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям нашего президента", - сказал Песков журналистам. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.

