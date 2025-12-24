https://1prime.ru/20251224/putin--865876400.html
Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ. "Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
