Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства - 24.12.2025
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства
Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ. | 24.12.2025
2025-12-24T15:09+0300
2025-12-24T15:09+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ. "Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
банки, россия, рф, владимир путин, эльвира набиуллина, центральные банки
Банк России, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, центральные банки
15:09 24.12.2025
 
Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства

Путин попросил главу ЦБ Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ.
"Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
Эльвира Набиуллина
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear
19 декабря, 20:41
 
Банк России, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, центральные банки
 
 
