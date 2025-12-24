https://1prime.ru/20251224/putin--865876521.html

Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень

Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень - 24.12.2025, ПРАЙМ

Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень

Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T15:11+0300

2025-12-24T15:11+0300

2025-12-24T15:11+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно вывести на новый, качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу", - сказал Путин на встрече с членами Правительства РФ.

https://1prime.ru/20251211/putin-865441083.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин