Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень
2025-12-24T15:11+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно вывести на новый, качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу", - сказал Путин на встрече с членами Правительства РФ.
