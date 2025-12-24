Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень - 24.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень - 24.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень
Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T15:11+0300
2025-12-24T15:11+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно вывести на новый, качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу", - сказал Путин на встрече с членами Правительства РФ.
15:11 24.12.2025
 
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень

Путин: отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно вывести на новый, качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу", - сказал Путин на встрече с членами Правительства РФ.
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала