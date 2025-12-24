Путин обсудил с Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251224/putin--865876756.html
2025-12-24T15:17+0300
2025-12-24T15:17+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей на фоне проблемы начисления пособий из-за формального роста доходов. "Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.) совсем недавно, буквально пару дней назад. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства. Ранее многодетная семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России. По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью. Комментируя обращение, Путин отметил, что считает неразумным при повышении трудового дохода семей уменьшать их господдержку, по его словам, "это дестимулирует людей к трудовой деятельности". Тюменские власти, в свою очередь, обещали помочь многодетной семье.
15:17 24.12.2025
 
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей на фоне проблемы начисления пособий из-за формального роста доходов.
"Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.) совсем недавно, буквально пару дней назад. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
Ранее многодетная семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России. По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью.
Комментируя обращение, Путин отметил, что считает неразумным при повышении трудового дохода семей уменьшать их господдержку, по его словам, "это дестимулирует людей к трудовой деятельности". Тюменские власти, в свою очередь, обещали помочь многодетной семье.
