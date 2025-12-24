Путин назвал Захарову голосом российской дипломатии

https://1prime.ru/20251224/putin--865882088.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову голосом российской дипломатии, поздравив с днем рождения. "У двух награжденных сегодня то, что называется круглые даты, давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
