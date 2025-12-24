Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Захарову голосом российской дипломатии
2025-12-24T17:35+0300
2025-12-24T17:35+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову голосом российской дипломатии, поздравив с днем рождения. "У двух награжденных сегодня то, что называется круглые даты, давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
17:35 24.12.2025
 
Путин назвал Захарову голосом российской дипломатии

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову голосом российской дипломатии, поздравив с днем рождения.
"У двух награжденных сегодня то, что называется круглые даты, давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине
19 декабря, 17:58
 
