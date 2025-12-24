Путин в среду вручит государственные награды в Кремле

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-24T00:18+0300
2025-12-24T00:18+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду вручит государственные награды, торжественная церемония состоится в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер, сообщили в пресс-службе Кремля. БРОНЕЖИЛЕТ РОССИИ Достижения россиян на профессиональном, творческом поприще служат целям развития России, помогают менять жизнь к лучшему, подчеркнул Путин на церемонии вручения государственных наград в 2024 году. По его словам, характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, а награжденные вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают страну вперед. Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания их таланта, трудовых, творческих свершений, отметил Путин на церемонии в 2023 году. Президент РФ тогда также подчеркнул, что гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги россиян во имя свободы, независимости и будущего России. НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЕВ Подвиги россиян, участвующих в зоне специальной военной операции, президент РФ отметил наградами 17 декабря. Тогда глава государства в министерстве обороны РФ вручил медали "Золотая звезда" Героям России, которые участвовали в операции по освобождению Северска. Еще одна торжественная церемония награждения Героев РФ состоялась 9 декабря в Кремле - в День Героев Отечества. На церемонию были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В ходе выступления Путин тогда сообщил, что россиян сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе, искренняя любовь к Родине. Как отметил президент, в этой любви и в исторической правоте и заключается сила России и ее победы.
00:18 24.12.2025
 

Путин в среду вручит государственные награды в Кремле

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду вручит государственные награды, торжественная церемония состоится в Екатерининском зале Кремля.
В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер, сообщили в пресс-службе Кремля.
БРОНЕЖИЛЕТ РОССИИ
Достижения россиян на профессиональном, творческом поприще служат целям развития России, помогают менять жизнь к лучшему, подчеркнул Путин на церемонии вручения государственных наград в 2024 году. По его словам, характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, а награжденные вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают страну вперед.
Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания их таланта, трудовых, творческих свершений, отметил Путин на церемонии в 2023 году. Президент РФ тогда также подчеркнул, что гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги россиян во имя свободы, независимости и будущего России.
НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЕВ
Подвиги россиян, участвующих в зоне специальной военной операции, президент РФ отметил наградами 17 декабря. Тогда глава государства в министерстве обороны РФ вручил медали "Золотая звезда" Героям России, которые участвовали в операции по освобождению Северска.
Еще одна торжественная церемония награждения Героев РФ состоялась 9 декабря в Кремле - в День Героев Отечества. На церемонию были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В ходе выступления Путин тогда сообщил, что россиян сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе, искренняя любовь к Родине. Как отметил президент, в этой любви и в исторической правоте и заключается сила России и ее победы.
 
