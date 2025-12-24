https://1prime.ru/20251224/putin-865875629.html

Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В осеннюю сессию Федеральное собрание РФ приняло ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан. Укрепление национальной безопасности, развитие экономики, социальной сферы", - сказал Путин в ходе выступления в Совете Федерации.

