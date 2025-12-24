Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/putin-865875629.html
Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин
Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин
В осеннюю сессию Федеральное собрание РФ приняло ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики, заявил президент РФ... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T14:48+0300
2025-12-24T14:48+0300
россия
рф
владимир путин
федеральное собрание
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В осеннюю сессию Федеральное собрание РФ приняло ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан. Укрепление национальной безопасности, развитие экономики, социальной сферы", - сказал Путин в ходе выступления в Совете Федерации.
https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853086.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, федеральное собрание, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Федеральное собрание, Совет Федерации
14:48 24.12.2025
 
Федеральное собрание приняло в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин

Путин: парламент принял в осеннюю сессию важные законы в разных сферах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В осеннюю сессию Федеральное собрание РФ приняло ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан. Укрепление национальной безопасности, развитие экономики, социальной сферы", - сказал Путин в ходе выступления в Совете Федерации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Заявление Макрона о Путине встревожило Запад
Вчера, 23:16
 
РОССИЯРФВладимир ПутинФедеральное собраниеСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала