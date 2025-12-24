https://1prime.ru/20251224/putin-865875932.html
В России снижается инфляция, заявил Путин
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. в России снижается инфляция, заявил президент России Владимир Путин. "Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается... Снижается инфляция", - отметил он в ходе встречи с членами правительства РФ.
