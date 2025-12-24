https://1prime.ru/20251224/putin-865876060.html
Путин оценил уровень безработицы в России
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Безработица в России находится на историческом минимуме, заявил президент РФ Владимир Путин. "На исторически минимальном уровне находится безработица", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
