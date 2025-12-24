https://1prime.ru/20251224/putin-865876178.html
Правительству удается балансировать бюджет, заявил Путин
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительству России удается удерживать баланс бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин. "Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.
