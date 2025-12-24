https://1prime.ru/20251224/putin-865876288.html
Путин отметил стабильность ключевых макроэкономических показателей России
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ключевые макроэкономические показатели РФ стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается. У нас стабильные ключевые макроэкономические показатели", - сказал глава государства в ходе встречи с членами правительства.
