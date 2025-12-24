Признанному в РФ иноагенту рэперу Влади грозит уголовное дело

https://1prime.ru/20251224/rf-865860500.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Признанному в РФ иностранным агентом рэперу Влади (Владислав Лешкевич) после уже имеющихся у него двух административных штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Лешкевичу грозит возбуждение уголовного дела. Согласно российскому законодательству, возбудить дело могут уже после первого административного штрафа по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента 19.34 КоАП РФ. Однако чаще всего уголовная ответственность наступает после второго штрафа", - сказал адвокат. Таким образом, в отношении рэпера могут возбудить дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Первый штраф рэперу назначили в ноябре. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Лешкевич, согласно протоколу об административном правонарушении, "осуществляя деятельность иностранного агента, не предъявил в адрес Минюста России заявление о включении в реестр в нарушение Федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Другой штраф Лешкевичу назначили в декабре за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. В реестр иностранных агентов Влади внесли в январе 2024 года. Он обратился в суд с иском к Минюсту, требуя снять с него данный статус, но получил отказ. Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, в 2022 году рэпер принимал участие в митинге в Москве на Тверской улице. Помимо прочего, в январе 2025 года Влади совместно с другими лицами, внесенными в реестр иностранных агентов, принял участие в музыкальном фестивале за рубежом. Также в постановлении суда об отказе Лешкевичу в снятии статуса иноагента фигурирует последний альбом группы "Каста", вышедший в 2024 году. Согласно документам, речь идет об альбоме под названием "Новинки зарубежного рэпа", который Лешкевич презентовал совместно с другими участниками музыкальной группы. Кроме того, в документах сообщается, что представители Минюста при рассмотрении иска рэпера в суде об оспаривании своего статуса уточняли, что Лешкевич, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием". В ведомстве также отмечали, что Лешкевич распространял ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

