Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды
2025-12-24T17:09+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Max. "В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", - говорится в сообщении. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах. "Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году", – подчеркнул Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_581b85505200c0acdf410e1e5650ff8c.jpg
