Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды - 24.12.2025
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды - 24.12.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды
Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T17:09+0300
2025-12-24T17:09+0300
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Max. "В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", - говорится в сообщении. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах. "Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году", – подчеркнул Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.
17:09 24.12.2025
 
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию сферы готовой еды

Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Max.
"В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.
"Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году", – подчеркнул Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
19 ноября, 17:17
 
