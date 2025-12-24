https://1prime.ru/20251224/rosselkhoznadzor-865870915.html
Филиппины сняли ограничения на поставки свинины из России
2025-12-24T12:19+0300
2025-12-24T12:19+0300
2025-12-24T12:26+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор. "Согласно административному приказу минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию Филиппин свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на первом этапе право экспорта свиноводческой продукции на Филиппины получили семь российских предприятий.В Россельхознадзоре отметили, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.
