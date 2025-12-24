Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Филиппины сняли ограничения на поставки свинины из России - 24.12.2025
Филиппины сняли ограничения на поставки свинины из России
Филиппины сняли ограничения на поставки свинины из России
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор. "Согласно административному приказу минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию Филиппин свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на первом этапе право экспорта свиноводческой продукции на Филиппины получили семь российских предприятий.В Россельхознадзоре отметили, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.
12:19 24.12.2025 (обновлено: 12:26 24.12.2025)
 
Филиппины сняли ограничения на поставки свинины из России

© РИА Новости . Руслан Кривобок
Мясные туши в холодильной камере
Мясные туши в холодильной камере. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор.
"Согласно административному приказу минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию Филиппин свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на первом этапе право экспорта свиноводческой продукции на Филиппины получили семь российских предприятий.
В Россельхознадзоре отметили, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.
Заголовок открываемого материала