Назван средний срок автокредита в России

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которое есть у РИА Новости. "Данные компании показывают, что средний срок автокредита составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения. Тенденция связана с тем, что клиенты выбирают максимальный срок, чтобы получить самый низкий ежемесячный платеж", - говорится в исследовании. Отмечается, что средний размер автокредита в России снизился более чем на 11% за 11 месяцев 2025 года - до 1,7 миллиона рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. "Самое заметное снижение произошло за этот период в сегменте новых автомобилей: около 17% - до 1,6 миллиона рублей. В сегменте б\у средний размер автокредита уменьшился более чем на на 3% - до 1,7 миллиона рублей за этот же период", - сообщается в материалах. Постепенное снижение средний суммы автокредитов с начала года в России связано с рядом факторов, в том числе высокими банковскими ставками на автокредиты, ужесточением требований к заёмщикам и ростом спроса на более дешевые автомобили, - прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования компании Екатерина Конова. По ее словам, если говорить об уровне ставок, то их необходимо разделять на предложения для покупки новых автомобилей и с пробегом. В новых сохраняются варианты в формате рассрочки с околонулевыми ставками, средняя ставка в этом сегменте 8-10%. "В пробеге оживление спроса подстегнуло введение утильсбора. Средняя ставка в сегменте автомобилей с пробегом сейчас – 26-28%. Однако следуют понимать, что при сумме кредита 1,5-1,6 миллиона рублей разница в 3-5% не такая чувствительная, как в ипотеке, поэтому клиенты продолжают брать автокредиты по текущим ставкам", - заключила Конова.

