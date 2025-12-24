https://1prime.ru/20251224/rossija-865857453.html

В России выросло число участников рынка продажи автомобилей

В России выросло число участников рынка продажи автомобилей - 24.12.2025

В России выросло число участников рынка продажи автомобилей

Количество участников отрасли продажи автомобилей в России с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 15,75% - до 21,6 тысячи, говорится в... | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Количество участников отрасли продажи автомобилей в России с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 15,75% - до 21,6 тысячи, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", которое есть в распоряжении РИА Новости. "С 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года количество участников отрасли, которые занимаются продажей автомобилей, выросло с 18 666 до 21 606 (+ 2940 игроков за три года, рост на 15,75%)", - говорится в тексте исследования. Аналитики отмечают, что лидером по числу компаний, занимающихся продажей автомобилей, является Москва. Так, на 1 декабря текущего года там действует 3 661 участник отрасли (+31,12% за три года). Второе место занимает Владивосток, где насчитывается 1445 таких компаний (+60,91% за три года), а третье - Московская область с 1216 участниками (+15,48% за три года). В пятерку лидеров вошли также Санкт-Петербург (1719 компаний; +7,28% за три года) и Татарстан (993 компании; +9,48% за три года). За 11 месяцев 2025 года свой бизнес по продаже автомобилей прекратили 2229 компаний, что является максимальным значением за три года. Меньше всего закрытий было в 2024 году, когда деятельность прекратили 1743 компании. "Рынок продавцов автомобилей в России растет и меняется его структура: сокращается количество юрлиц с иностранным участием, при этом активно увеличивается количество ИП. Это говорит о том, что рынок адаптируется к новым условиям и становится более гибким", - прокомментировала аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова. Она отметила, что после ухода крупных зарубежных брендов рынок переориентируется на новые и подержанные автомобили из Азии, что привлекает в сектор новых игроков. Скороходова добавила, что Владивосток является ключевым хабом для импорта автомобилей, в том числе и подержанных.

