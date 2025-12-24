Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выявили более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/rossija-865857962.html
В России выявили более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции
В России выявили более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции - 24.12.2025, ПРАЙМ
В России выявили более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции
Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T03:28+0300
2025-12-24T03:43+0300
экономика
россия
рф
хабаровский край
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865857962.jpg?1766536988
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин. В эксперименте по маркировке продукции для соцучреждений, который длился с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года, приняли участие семь субъектов РФ - Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев, Московской и Новосибирской областей и Санкт-Петербурга. "Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения - в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции", - сказал Дубин. Он объяснил, что после того, как на кассах российских магазинов был введен разрешительный режим, недобросовестные участники рынка пытаются переориентировать поток сомнительной продукции в соцорганизации. Всего в эксперименте участвовали 1,7 тысячи организаций. "Для них было важно проверить поставщиков и не допустить попадания сомнительной продукции на стол к детям и социально незащищенным людям", - добавил Дубин.
рф
хабаровский край
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, хабаровский край, санкт-петербург
Экономика, РОССИЯ, РФ, Хабаровский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:28 24.12.2025 (обновлено: 03:43 24.12.2025)
 
В России выявили более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции

РИА Новости: маркировка выявила более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.
В эксперименте по маркировке продукции для соцучреждений, который длился с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года, приняли участие семь субъектов РФ - Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев, Московской и Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.
"Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения - в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции", - сказал Дубин.
Он объяснил, что после того, как на кассах российских магазинов был введен разрешительный режим, недобросовестные участники рынка пытаются переориентировать поток сомнительной продукции в соцорганизации.
Всего в эксперименте участвовали 1,7 тысячи организаций. "Для них было важно проверить поставщиков и не допустить попадания сомнительной продукции на стол к детям и социально незащищенным людям", - добавил Дубин.
 
ЭкономикаРОССИЯРФХабаровский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала