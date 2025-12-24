Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
04:47 24.12.2025 (обновлено: 05:55 24.12.2025)
 
В России вырос спрос на сладкие подарки в преддверии Нового года

РИА Новости: средняя цена сладкого подарка составила 524 рубля

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на детские подарки в преддверии Нового года в нынешнем сезоне заметно вырос, особенно заметно - на сладкие наборы, купить их можно в среднем за 524 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Спрос на детские подарки в России в преддверии Нового года демонстрирует существенный рост. Наибольшую динамику показали сладкие подарки: их приобретали на 73% чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость покупки составила 524 рубля", - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж за октябрь-декабрь 2024 и 2025 годов - по 7,6 миллиона чеков.
Продажи конструкторов увеличились на 34%, при этом средний чек составил 1 254 рубля за товар. Аналогичная тенденция зафиксирована и в сегменте кукол: спрос вырос на 23%, тогда как средняя цена покупки составила 1 579 рублей за единицу.
Игрушечные машинки на радиоуправлении также пользовались повышенным спросом - количество продаж выросло на 44%. Средний чек в этой категории составил 1 218 рублей.
 
Заголовок открываемого материала