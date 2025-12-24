https://1prime.ru/20251224/rossija-865859826.html

20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, товарный знак 20th Century Fox будет действовать для возможной работы в России до июня 2036 года. Соответствующее решение было принято в декабре 2025 года. Под своим товарным знаком компания планирует распространять немые, звуковые и разговорные фильмы.

