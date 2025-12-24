Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России - 24.12.2025, ПРАЙМ
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, товарный знак 20th Century Fox будет действовать для возможной работы в России до июня 2036 года. Соответствующее решение было принято в декабре 2025 года. Под своим товарным знаком компания планирует распространять немые, звуковые и разговорные фильмы.
06:02 24.12.2025 (обновлено: 06:21 24.12.2025)
 
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, товарный знак 20th Century Fox будет действовать для возможной работы в России до июня 2036 года. Соответствующее решение было принято в декабре 2025 года.
Под своим товарным знаком компания планирует распространять немые, звуковые и разговорные фильмы.
 
