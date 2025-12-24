https://1prime.ru/20251224/rossijane-865855750.html

Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао, посчитал корреспондент РИА Новости на основе зимнего расписания российских аэропортов. Больше всего рейсов из России принимает Турция - более 400 перелетов в неделю, лидирует она и по количеству авиакомпаний, обслуживающих рейсы. При этом больше всего направлений открыто в Китае, из российских городов можно напрямую прилететь в 18 китайских аэропортов, Гонконг, а с 22 декабря еще и Макао. Самым редким направлением является КНДР. Рейсы между Москвой и Пхеньяном выполняются примерно раз в месяц, полеты из "Шереметьево" выполняет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер").

