2025-12-24T02:58+0300
2025-12-24T03:48+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
москва
петербург
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне готовы активно вкладываться в здоровье своих питомцев: число обращений в ветклиники в этом году выросло на 15%, показало исследование аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Ветеринарные услуги и клиники - медианная цена 2858 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок (чеков - ред.) - выше на 15% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив продажи с 1 ноября по 20 декабря этого и прошлого года. Число обращений в ветеринарные клиники растет в первую очередь в крупных городах, где больше владельцев животных, готовых вкладывать средства в здоровье своих питомцев. В целом, оборот в этом сегменте увеличивается за счет инфляционного роста: частные клиники повышают стоимость услуг из-за роста расходов на персонал, аренду, оборудование и других операционных издержек, поясняют авторы исследования. В том числе в Москве число покупок выросло на 11%, а в Санкт-Петербурге - на 14%. Медианная цена на услуги при этом оказалась выше в столице - 3690 рублей (рост на 11%), в Петербурге она составила 3350 рублей (на 13% выше прошлого года). "В стране, по разным оценкам, более 50 млн кошек и собак. Закономерно, что владельцы животных заботятся об их комфорте и готовы тратиться на уход и лечение. Ветеринарные клиники, в свою очередь, активно инвестируют в маркетинг в целях привлечения клиентов", - добавляют в компании. Показательными в этом отношении оказались ноябрьские распродажи, когда в результате акционных механик число покупок в этой категории (ветеринарные клиники) в целом по стране выросло на 20%. К слову, в ноябре эта тенденция ярче проявилась на региональном уровне.
бизнес, общество , санкт-петербург, москва, петербург
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Петербург
02:58 24.12.2025 (обновлено: 03:48 24.12.2025)
 
