Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T05:38+0300
2025-12-24T05:38+0300
бизнес
финансы
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859479.jpg?1766543920
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11 месяцев выросли на треть, а число оплат по игровым консолям - в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Оплата". "В России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры", - поделились аналитики. "Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз", - привели эксперты данные за последние 11 месяцев 2025 года. Так, средний чек по оплате игр с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,8 тысячи рублей. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента - с 2,9 до 3,1. Аналитики связывают рост популярности консолей в том числе с появлением новых зарубежных направлений, доступных для оплаты. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры PUBG Mobile и Genshin Impact. При этом оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины - 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет - 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа от 18 до 24 - 32% платежей за гейминг.
05:38 24.12.2025
 
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг

"МТС Оплата": россияне тратят все больше денег на гейминг

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11 месяцев выросли на треть, а число оплат по игровым консолям - в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Оплата".
"В России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры", - поделились аналитики.
"Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз", - привели эксперты данные за последние 11 месяцев 2025 года.
Так, средний чек по оплате игр с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,8 тысячи рублей. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента - с 2,9 до 3,1.
Аналитики связывают рост популярности консолей в том числе с появлением новых зарубежных направлений, доступных для оплаты. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры PUBG Mobile и Genshin Impact.
При этом оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины - 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет - 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа от 18 до 24 - 32% платежей за гейминг.
 
Заголовок открываемого материала