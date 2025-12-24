Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи - 24.12.2025
Россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи
Россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи
Россияне в уходящем году на время отдыха стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи - бронирование таких типов жилья выросло на 21%, рассказали РИА... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T07:51+0300
2025-12-24T07:51+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне в уходящем году на время отдыха стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи - бронирование таких типов жилья выросло на 21%, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Заметнее всего выросла популярность шале: этот тип объектов размещения в уходящем году выбирали на 70% чаще. Рост интереса к фермерским домам и домикам составил 23%, коттеджи бронировали на 18% чаще, а загородные дома — на 14%", - отметили в сервисе. Наиболее популярны отдельно стоящие дома и коттеджи в посылке Горки Ленинские в Московской области - 10% отельных заказов там приходятся на подобные объекты размещения. Также отдельно стоящие дома востребованы в Переславле-Залесском (7,3%), Сортавале (4%), Терсколе (3,8%) и Медвежьегорске (2,8%), заключили в OneTwoTrip.
07:51 24.12.2025
 
Россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи

OneTwoTrip: россияне стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россияне в уходящем году на время отдыха стали чаще выбирать отдельно стоящие дома и коттеджи - бронирование таких типов жилья выросло на 21%, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Заметнее всего выросла популярность шале: этот тип объектов размещения в уходящем году выбирали на 70% чаще. Рост интереса к фермерским домам и домикам составил 23%, коттеджи бронировали на 18% чаще, а загородные дома — на 14%", - отметили в сервисе.
Наиболее популярны отдельно стоящие дома и коттеджи в посылке Горки Ленинские в Московской области - 10% отельных заказов там приходятся на подобные объекты размещения.
Также отдельно стоящие дома востребованы в Переславле-Залесском (7,3%), Сортавале (4%), Терсколе (3,8%) и Медвежьегорске (2,8%), заключили в OneTwoTrip.
 
