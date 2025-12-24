https://1prime.ru/20251224/rossiya--865868345.html

Россия и Армения обсуждают поставки удобрений через Азербайджан

2025-12-24T11:02+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

азербайджан

армения

грузия

алексей оверчук

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в дополнение к поставкам через Азербайджан в Армению зерна обсуждает возможность поставок удобрений, кроме того, прорабатывается возможность обеспечить обратную загрузку, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Состоялось важное событие, мы считаем это действительно важным - (в начале ноября, - ред.) прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армению. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном… Потом казахстанское зерно прошло. Мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов - удобрениями", - заявил Оверчук в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, он отметил, что недавно из Азербайджана в Армению пришел состав с нефтепродуктами. Также Москва и Ереван обсуждают возможность отправки грузов в обратном направлении. "Речь идет и о том, чтобы обеспечить обратную загрузку из Армении в Россию через территорию Азербайджана. Это всё такие сдвиги, которые совсем недавно казались еще маловероятными", - отметил Оверчук.

