Оверчук рассказал об интересе России к созданию ж/д через Афганистан

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия очень заинтересована в появлении железных дорог через афганскую территорию и участвует в рассмотрении этого замысла, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В интервью телеканалу "Россия 24" он указал, что строительство железных дорог по афганской территории обсуждается, речь идет о западном и восточном маршрутах. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти дороги были, и тоже участвуем в подготовке документации. Наши специалисты участвуют. И участвуем в переговорах", - сказал Оверчук. По его словам, российская сторона с оптимизмом смотрит на этот замысел. "Чем больше будет возможностей, которые связывают Россию со странами Глобального Юга, чем более будут диверсифицированы наши транспортно-логистические возможности, тем лучше", - заключил вице-премьер.
