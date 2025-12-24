https://1prime.ru/20251224/rossiya--865868607.html

Оверчук рассказал об интересе России к созданию ж/д через Афганистан

2025-12-24T11:09+0300

экономика

бизнес

россия

рф

алексей оверчук

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия очень заинтересована в появлении железных дорог через афганскую территорию и участвует в рассмотрении этого замысла, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В интервью телеканалу "Россия 24" он указал, что строительство железных дорог по афганской территории обсуждается, речь идет о западном и восточном маршрутах. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти дороги были, и тоже участвуем в подготовке документации. Наши специалисты участвуют. И участвуем в переговорах", - сказал Оверчук. По его словам, российская сторона с оптимизмом смотрит на этот замысел. "Чем больше будет возможностей, которые связывают Россию со странами Глобального Юга, чем более будут диверсифицированы наши транспортно-логистические возможности, тем лучше", - заключил вице-премьер.

