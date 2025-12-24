Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист рассказал о "разрушении" экономики России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/rossiya-865881213.html
Журналист рассказал о "разрушении" экономики России
Журналист рассказал о "разрушении" экономики России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал о "разрушении" экономики России
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выступил с острой критикой в адрес западных представителей, которые годами предсказывали неизбежный крах... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T17:20+0300
2025-12-24T17:20+0300
запад
рф
франция
россия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_31badaca54ecf5c802a1a48e381c5ec2.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выступил с острой критикой в адрес западных представителей, которые годами предсказывали неизбежный крах экономики России. "Если "российская экономика рушится", как предупреждали западные клоуны на протяжении десятилетий, то россияне об этом не слышали", — написал Боуз.Боуз привел выступление российского президента Владимира Путина, в котором тот подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Россия не стоит на месте и продолжает развитие. Во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию, глава государства указал на то, что Россия сохраняет экономическую устойчивость и для этого было принято множество значимых решений. В 2022 году экономика России столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. С тех пор против РФ было введено множество ограничений — по подсчетам агентства, их насчитывается около 31 тысячи. В частности, Евросоюз, включающий в себя Францию, утвердил 19 пакетов санкций. Россия неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад и продолжающим усиливаться. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать провал санкционной политики против России. В самих западных странах также звучат мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865881060.html
https://1prime.ru/20251224/peskov-865878244.html
https://1prime.ru/20251224/putin--865876521.html
запад
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8bb2f4f6a586123b0725385b56cc76f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, рф, франция, россия, владимир путин, ес
ЗАПАД, РФ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕС
17:20 24.12.2025
 
Журналист рассказал о "разрушении" экономики России

Журналист Боуз выступил с критикой в адрес Запада из-за утверждений о крахе экономики РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выступил с острой критикой в адрес западных представителей, которые годами предсказывали неизбежный крах экономики России.
"Если "российская экономика рушится", как предупреждали западные клоуны на протяжении десятилетий, то россияне об этом не слышали", — написал Боуз.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Правительство доработает возможности противодействия теневой экономике
17:18
Боуз привел выступление российского президента Владимира Путина, в котором тот подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Россия не стоит на месте и продолжает развитие.
Во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию, глава государства указал на то, что Россия сохраняет экономическую устойчивость и для этого было принято множество значимых решений.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с бизнесом
15:54
В 2022 году экономика России столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. С тех пор против РФ было введено множество ограничений — по подсчетам агентства, их насчитывается около 31 тысячи. В частности, Евросоюз, включающий в себя Францию, утвердил 19 пакетов санкций.
Россия неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад и продолжающим усиливаться. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать провал санкционной политики против России. В самих западных странах также звучат мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.
Президент Владимир Путин
Путин призвал вывести российскую экономику на качественно новый уровень
15:11
 
ЗАПАДРФФРАНЦИЯРОССИЯВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала