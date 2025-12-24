https://1prime.ru/20251224/rossiya-865881213.html

Журналист рассказал о "разрушении" экономики России

Журналист рассказал о "разрушении" экономики России - 24.12.2025, ПРАЙМ

Журналист рассказал о "разрушении" экономики России

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выступил с острой критикой в адрес западных представителей, которые годами предсказывали неизбежный крах... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T17:20+0300

2025-12-24T17:20+0300

2025-12-24T17:20+0300

запад

рф

франция

россия

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_31badaca54ecf5c802a1a48e381c5ec2.jpg

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выступил с острой критикой в адрес западных представителей, которые годами предсказывали неизбежный крах экономики России. "Если "российская экономика рушится", как предупреждали западные клоуны на протяжении десятилетий, то россияне об этом не слышали", — написал Боуз.Боуз привел выступление российского президента Владимира Путина, в котором тот подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Россия не стоит на месте и продолжает развитие. Во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию, глава государства указал на то, что Россия сохраняет экономическую устойчивость и для этого было принято множество значимых решений. В 2022 году экономика России столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. С тех пор против РФ было введено множество ограничений — по подсчетам агентства, их насчитывается около 31 тысячи. В частности, Евросоюз, включающий в себя Францию, утвердил 19 пакетов санкций. Россия неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад и продолжающим усиливаться. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать провал санкционной политики против России. В самих западных странах также звучат мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.

https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865881060.html

https://1prime.ru/20251224/peskov-865878244.html

https://1prime.ru/20251224/putin--865876521.html

запад

рф

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, рф, франция, россия, владимир путин, ес