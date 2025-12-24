https://1prime.ru/20251224/rossiya-865883489.html

"Россети" направят в Удмуртию более четырех миллирадов рублей

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Россети" в 2026 году направят более 4 миллиардов рублей на развитие электросетей Удмуртии, сообщила компания. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин на встрече в Москве обсудили модернизацию сетевой инфраструктуры региона и электроснабжение новых социально значимых и промышленных объектов. "Мы активно сотрудничаем с регионом и вместе решаем задачи по повышению надежности электроснабжения потребителей. Это особенно важно в отопительный сезон, когда нагрузки на энергетическую инфраструктуру растут. Одновременно продолжаем реализацию проектов, связанных с развитием Удмуртии. Планируем направить на инвестиции в республике более 4 млрд рублей в 2026 году", – приводятся слова Рюмина в сообщении компании. По его словам, за последнее время "Россети" завершили несколько проектов, включая модернизацию системообразующих подстанций 220 кВ в центре и на севере региона. Дочерняя компания "Россети Центр и Приволжье" подключила к сети Дворец единоборств и аэровокзал Ижевска, которые открылись в 2025 году, обеспечила дополнительной мощностью Сосудистый центр Первой республиканской клинической больницы для установки высокотехнологичного оборудования – ангиографа. Развитие инфраструктуры продолжится в 2026 году. В числе приоритетных задач Рюмин назвал строительство подстанции 110 кВ для электроснабжения будущей большой промышленной площадки и присоединение к сети промпарка в Глазове, где планируется строительство крупнейшего в России завода по производству редкоземельных магнитов. В свою очередь Бречалов отметил, что с начала года в республике отремонтировано 334 километра линий электропередачи, заменено почти 1400 опор и 48 километров проводов. В результате технологических нарушений стало на 13% меньше. "Важно, что улучшение качества сетевой инфраструктуры региона продолжится", – подчеркнул глава Удмуртии.

