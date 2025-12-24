Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-24T19:01+0300
2025-12-24T19:01+0300
технологии
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года. "ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
технологии
Технологии
19:01 24.12.2025
 
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года.
"ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
