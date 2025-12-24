https://1prime.ru/20251224/rossiya-865884718.html

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи - 24.12.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T19:01+0300

2025-12-24T19:01+0300

2025-12-24T19:01+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года. "ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20251223/svyaz-865851492.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии