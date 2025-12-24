https://1prime.ru/20251224/rossiya-865884718.html
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи - 24.12.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:01+0300
2025-12-24T19:01+0300
2025-12-24T19:01+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года. "ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251223/svyaz-865851492.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи
ФАС проверит сообщения о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года.
"ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
Россия к 2030 году может полностью перейти на российские станции связи