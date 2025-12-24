Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
запад, москва, италия, владимир путин, такер карлсон, нато, ес
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Следующий год может стать более благоприятным для ЕС по сравнению с текущим, если европейские лидеры пересмотрят свою антироссийскую политику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что 2026-й будет значительно хуже, чем 2025-й.
"Это заявление справедливо только в том случае, если разжигающая конфликт коалиция сохранит власть и решит начать войну с Россией. Если же они отступят хотя бы от одного из этих пунктов, следующий год может стать первым годом исцеления Запада. Вы этого почти не заметите, но, поверьте, настоящую войну с Россией вы бы заметили", — заявил он в социальной сети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан
16:55
Во вторник Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила сотрудникам правительственного Дворца Киджи, что 2026 год будет значительно хуже, чем 2025, и посоветовала итальянским чиновникам "правильно отдохнуть в эти праздники".
Москва в последние годы сообщает о беспрецедентном росте активности НАТО у своих западных границ. Альянс активизирует свои действия, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль неоднократно выражал обеспокоенность увеличением сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону разъяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, так как это лишено смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК
18:43
 
