Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в состязаниях на разряды
Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в состязаниях на разряды
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля. "При участии органов местного самоуправления обеспечить: определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе. Срок выполнения - 20 апреля 2026 года.
