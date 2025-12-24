https://1prime.ru/20251224/rossiya-865887256.html

Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в состязаниях на разряды

2025-12-24T19:50+0300

бизнес

общество

рф

владимир путин

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля. "При участии органов местного самоуправления обеспечить: определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе. Срок выполнения - 20 апреля 2026 года.

рф

