В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности
В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сохранение роста отрабатывающей промышленности РФ по итогам января-ноября текущего года обеспечивается за счет ряда ряда отраслей, говорится в сообщении Минпромторга РФ. По данным Росстата, опубликованным ранее в среду, по итогам января-ноября текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Сохранение роста в основном обеспечивается направлениями, которые являются стратегически важными, в том числе производством прочих транспортных средств и оборудования (+29,5%) фармацевтикой (+15,6%), производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, (+13,9%), а также радиоэлектроникой (+13%)", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, такая динамика обусловлена в том числе традиционным завершением исполнения контрактов и госзаказов к концу года.
В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности
