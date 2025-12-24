Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности - 24.12.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности
2025-12-24T20:12+0300
2025-12-24T20:12+0300
промышленность
россия
рф
минпромторг
росстат
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сохранение роста отрабатывающей промышленности РФ по итогам января-ноября текущего года обеспечивается за счет ряда ряда отраслей, говорится в сообщении Минпромторга РФ. По данным Росстата, опубликованным ранее в среду, по итогам января-ноября текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Сохранение роста в основном обеспечивается направлениями, которые являются стратегически важными, в том числе производством прочих транспортных средств и оборудования (+29,5%) фармацевтикой (+15,6%), производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, (+13,9%), а также радиоэлектроникой (+13%)", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, такая динамика обусловлена в том числе традиционным завершением исполнения контрактов и госзаказов к концу года.
промышленность, россия, рф, минпромторг, росстат
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Росстат
20:12 24.12.2025
 
В Минпромторге рассказали о сохранении роста обрабатывающей промышленности

Минпромторг: рост отрабатывающей промышленности РФ обеспечивается за счет ряда отраслей

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сохранение роста отрабатывающей промышленности РФ по итогам января-ноября текущего года обеспечивается за счет ряда ряда отраслей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
По данным Росстата, опубликованным ранее в среду, по итогам января-ноября текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
"Сохранение роста в основном обеспечивается направлениями, которые являются стратегически важными, в том числе производством прочих транспортных средств и оборудования (+29,5%) фармацевтикой (+15,6%), производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, (+13,9%), а также радиоэлектроникой (+13%)", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, такая динамика обусловлена в том числе традиционным завершением исполнения контрактов и госзаказов к концу года.
ПромышленностьРОССИЯРФМинпромторгРосстат
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
