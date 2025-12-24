Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов на МЦД-3 восстановили после остановки
2025-12-24T20:19+0300
бизнес
россия
московская область
ржд
общество
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 идет в штатном режиме после отклонения от графика из-за вынужденной остановки электропоезда на станции Люберцы, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). При этом в пути задерживается несколько пригородных поездов дальних маршрутов. "Железнодорожники восстановили в штатном режиме движение по станции Люберцы-1 в сторону области, где ранее по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время электрички МЦД-3 следуют с установленным интервалом. МЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график. Ранее в среду МЖД сообщала, что движение поездов на МЦД-3 и пригородных поездов дальних маршрутов Казанского направления в сторону Московской области осуществляется с отклонением от графика из-за остановки электропоезда на станции Люберцы по техническим причинам.
московская область
20:19 24.12.2025
 
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 идет в штатном режиме после отклонения от графика из-за вынужденной остановки электропоезда на станции Люберцы, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
При этом в пути задерживается несколько пригородных поездов дальних маршрутов.
"Железнодорожники восстановили в штатном режиме движение по станции Люберцы-1 в сторону области, где ранее по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время электрички МЦД-3 следуют с установленным интервалом. МЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график.
Ранее в среду МЖД сообщала, что движение поездов на МЦД-3 и пригородных поездов дальних маршрутов Казанского направления в сторону Московской области осуществляется с отклонением от графика из-за остановки электропоезда на станции Люберцы по техническим причинам.
