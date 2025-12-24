https://1prime.ru/20251224/rossiya-865888290.html

Движение поездов на МЦД-3 восстановили после остановки

Движение поездов на МЦД-3 восстановили после остановки - 24.12.2025, ПРАЙМ

Движение поездов на МЦД-3 восстановили после остановки

Движение поездов на МЦД-3 идет в штатном режиме после отклонения от графика из-за вынужденной остановки электропоезда на станции Люберцы, сообщили в Московской... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T20:19+0300

2025-12-24T20:19+0300

2025-12-24T20:19+0300

бизнес

россия

московская область

ржд

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83212/84/832128435_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_8134096070e330c57ad73f0a4d8cffa4.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 идет в штатном режиме после отклонения от графика из-за вынужденной остановки электропоезда на станции Люберцы, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). При этом в пути задерживается несколько пригородных поездов дальних маршрутов. "Железнодорожники восстановили в штатном режиме движение по станции Люберцы-1 в сторону области, где ранее по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время электрички МЦД-3 следуют с установленным интервалом. МЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график. Ранее в среду МЖД сообщала, что движение поездов на МЦД-3 и пригородных поездов дальних маршрутов Казанского направления в сторону Московской области осуществляется с отклонением от графика из-за остановки электропоезда на станции Люберцы по техническим причинам.

https://1prime.ru/20250823/poezd-861141707.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, ржд, общество